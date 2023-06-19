В Ірані різко зросла кількість страт, оскільки влада посилює репресії

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За даними Іранської правозахисної організації, що базується в Осло, у травні було страчено щонайменше 142 особи, що є найвищим місячним показником з 2015 року, а за перші п'ять місяців цього року їхня загальна кількість сягнула понад 300. Amnesty International, правозахисна організація, оцінила кількість страт в Ірані за травень у 282, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними Організації Об'єднаних Націй та правозахисних організацій, більшість страт в Ірані відбуваються таємно, зазвичай через повішення і часто без надання обвинуваченим доступу до правового захисту. Деяких страчують публічно, зокрема чоловіка, якого повісили в грудні після арешту під час нещодавньої хвилі протестів. Нещодавно кількох людей також стратили за богохульство.

Представник місії Ірану в ООН заявив, що ці цифри "не відповідають дійсності", але не надав альтернативних даних. За його словами, ніхто не був страчений за участь у протестах, додавши, що ті, кого стратили після арешту під час демонстрацій, були засуджені за вбивство звичайних людей або співробітників сил безпеки.

Політичні активісти та аналітики звинувачують Іран у використанні смертної кари для придушення громадянських заворушень і злочинності, вселяючи страх серед пересічних іранців. Масштабні загальнонаціональні протести, що спалахнули минулого року проти суворого ісламського дрес-коду в країні, значною мірою вщухли, але заворушення продовжують тліти, особливо в провінціях, де переважають меншини.

"Єдине, чим ми можемо розумно пояснити зростання кількості страт, - це те, що режим реагує на потенційно вибухонебезпечну ситуацію і робить все можливе, щоб стримати людей", - сказав Алекс Ватанка, директор іранської програми в Інституті Близького Сходу у Вашингтоні, округ Колумбія.

Після протестів минулого року понад 100 осіб, заарештованих у зв'язку з цим рухом, були засуджені до смертної кари або звинувачені у скоєнні злочинів, що караються смертною карою, згідно з даними Іранської правозахисної організації з прав людини.

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За даними Amnesty, серед 20 країн світу, що здійснюють страти, Іран поступається лише Китаю. За даними групи, у 2022 році в Ірані стратили щонайменше 576 осіб, що на 83% більше, ніж у попередньому році. В Ірані кількість страт, пов'язаних з наркотиками, потроїлася з минулого року, повідомляють правозахисники. Близько третини страчених - белуджі, сунітська меншина, яка становить близько 2% населення і проживає переважно в південно-східній провінції Систан-Белуджистан.

Межує з Пакистаном і Афганістаном, Систан-Белуджистан розташований на головному маршруті наркотрафіку через Іран. Це також найбідніша і найменш розвинена провінція країни. Бідність і безробіття впродовж десятиліть штовхали багатьох белуджів до незаконної діяльності, такої як контрабанда наркотиків, палива та інших товарів, а також спричиняли політичні заворушення.

На думку директора іранської програми в Інституті Близького Сходу у Вашингтоні, придушення заворушень серед найбідніших верств населення країни ілюструє драконівський підхід клерикального керівництва до будь-якої опозиції. Замість того, щоб працювати з місцевими громадянами для полегшення соціально-економічних труднощів, які штовхають людей на протести, воно прагне придушити заворушення за допомогою сили.

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