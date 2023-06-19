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В Иране резко возросло количество казней, поскольку власти усиливают репрессии

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. В мае в Иране было казнено по меньшей мере 142 человека, что является самым высоким месячным показателем с 2015 года. По данным ООН, большинство из них происходит тайно и без правовой защиты. Половина казней выполнена за преступления связанные с наркотиками. По мнению активистов и аналитиков, это свидетельствует о решимости Тегерана искоренить политические беспорядки и преступность, передает УНН со ссылкой на WSJ.

В Иране резко возросло количество казней, поскольку власти усиливают репрессии

Детали

По данным Иранской правозащитной организации, базирующейся в Осло, в мае было казнено по меньшей мере 142 человека, что является самым высоким месячным показателем с 2015 года, а за первые пять месяцев этого года их общее количество достигло более 300. Amnesty International, правозащитная организация, оценила количество казней в Иране за май в 282, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Организации Объединенных Наций и правозащитных организаций, большинство казней в Иране происходят тайно, обычно через повешение и часто без предоставления обвиняемым доступа к правовой защите. Некоторых казнят публично, в частности мужчину, которого повесили в декабре после ареста во время недавней волны протестов. Недавно нескольких человек также казнили за богохульство.

Представитель миссии Ирана в ООН заявил, что эти цифры "не соответствуют действительности", но не предоставил альтернативных данных. По его словам, никто не был казнен за участие в протестах, добавив, что те, кого казнили после ареста во время демонстраций, были осуждены за убийство обычных людей или сотрудников сил безопасности.

Политические активисты и аналитики обвиняют Иран в использовании смертной казни для подавления гражданских беспорядков и преступности, вселяя страх среди рядовых иранцев. Масштабные общенациональные протесты, вспыхнувшие в прошлом году против строгого исламского дресс-кода в стране, в значительной степени утихли, но беспорядки продолжают тлеть, особенно в провинциях, где преобладают меньшинства.

"Единственное, чем мы можем разумно объяснить рост числа казней, - это то, что режим реагирует на потенциально взрывоопасную ситуацию и делает все возможное, чтобы сдержать людей", - сказал Алекс Ватанка, директор иранской программы в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, округ Колумбия.

После протестов в прошлом году более 100 человек, арестованных в связи с этим движением, были приговорены к смертной казни или обвинены в совершении преступлений, караемых смертной казнью, согласно данным Иранской правозащитной организации по правам человека.

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По данным Amnesty, среди 20 стран мира, осуществляющих казни, Иран уступает лишь Китаю. По данным группы, в 2022 году в Иране казнили по меньшей мере 576 человек, что на 83% больше, чем в предыдущем году. В Иране количество казней, связанных с наркотиками, утроилось с прошлого года, сообщают правозащитники. Около трети казненных - белуджи, суннитское меньшинство, которое составляет около 2% населения и проживает преимущественно в юго-восточной провинции Систан-Белуджистан.

Граничащий с Пакистаном и Афганистаном, Систан-Белуджистан расположен на главном маршруте наркотрафика через Иран. Это также самая бедная и наименее развитая провинция страны. Бедность и безработица на протяжении десятилетий толкали многих белуджей к незаконной деятельности, такой как контрабанда наркотиков, топлива и других товаров, а также вызывали политические беспорядки.

По мнению директора иранской программы в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, подавление беспорядков среди беднейших слоев населения страны иллюстрирует драконовский подход клерикального руководства к любой оппозиции. Вместо того, чтобы работать с местными гражданами для облегчения социально-экономических трудностей, которые толкают людей на протесты, оно стремится подавить беспорядки с помощью силы.

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