В Ірані призначили командуючого іранськими силами "Аль-Кудс", замість убитого Сулеймані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї призначив в п’ятницю генерала Ісмаїла Каані командувачем силами спеціального призначення “Аль-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини збройних сил). Про це повідомляє УНН з посиланням на іранське агентство IRNA.
За його даними, Хаменеї видав указ про призначення Каані командувачем силами “Аль-Кудс” замість загиблого в результаті американського авіаудару в Іраку генерала Касема Сулеймані.
Раніше Пентагон підтвердив, що США завдали в п’ятницю в районі багдадського аеропорту ракетний удар, в результаті якого був убитий Сулеймані, а також заступник голови іракського шиїтського ополчення. Всього в результаті атаки загинули вісім чоловік. Прес-служба американського військового відомства також повідомила, що операція проводилася за розпорядженням президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.
Батальйон “Аль-Кудс” — одна з найбільш боєздатних частин КВІР, яка бере активну участь у військових конфліктах в Сирії та Іраку. Вважається, що ефективність спецпідрозділу багато в чому визначалася здібностями його командувача. Представники адміністрації США раніше заявляли, що прирівнюють Сулеймані до терориста.
Як передавав УНН, лідер шиїтської партії “Хезболлах” Хасан Насрулла пообіцяв помститися Сполученим Штатам за вбивство під час ракетного удару під Багдадом іранського генерала Касема Сулеймані.