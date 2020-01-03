В Иране назначили командующего иранскими силами "Аль-Кудс", вместо убитого Сулеймани

По его данным, Хаменеи издал указ о назначении Каани командующим силами “Аль-Кудс” вместо погибшего в результате американского авиаудара в Ираке генерала Касема Сулеймани.

Ранее Пентагон подтвердил, что США нанесли в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения. Всего в результате атаки погибли восемь человек. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Батальон “Аль-Кудс” — одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.

Как сообщал УНН, лидер шиитской партии “Хезболлах” Хасан Насрулла пообещал отомстить Соединенным Штатам за убийство во время ракетного удара под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани.