В Иране назначили командующего иранскими силами "Аль-Кудс", вместо убитого Сулеймани
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил в пятницу генерала Исмаила Каани командующим силами специального назначения “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил). Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство IRNA.
По его данным, Хаменеи издал указ о назначении Каани командующим силами “Аль-Кудс” вместо погибшего в результате американского авиаудара в Ираке генерала Касема Сулеймани.
Ранее Пентагон подтвердил, что США нанесли в пятницу в районе багдадского аэропорта ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения. Всего в результате атаки погибли восемь человек. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Батальон “Аль-Кудс” — одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями его командующего. Представители администрации США ранее заявляли, что приравнивают Сулеймани к террористу.
Как сообщал УНН, лидер шиитской партии “Хезболлах” Хасан Насрулла пообещал отомстить Соединенным Штатам за убийство во время ракетного удара под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани.