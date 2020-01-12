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В Іраку вбили лідера проіранської бригади "Народних мобілізаційних сил"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. У суботу в іракському місті Кербелі невідомі озброєні сили застрелили проіранського лідера "Народних мобілізаційних сил" Талеба Аббаса Алі Аль-Саеді. Це сталося близько 100 км від столиці Іраку, Багдада, повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Аль-Саеді був командиром бригади угруповання шиїтів, підтримуваної Іраном.

Центральне командування США, яке спостерігає за американською військовою діяльністю на Близькому Сході, ще не відреагувало на запит щодо даного інциденту.

Нагадаємо, вбитий авіаударом США в Іраку іранський генерал Касем Сулеймані представляв неминучу загрозу для інтересів США на Близькому та Середньому Сході, адже готував напади на посольства, військові об’єкти та дослідницькі лабораторії.

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