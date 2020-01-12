В Ираке убит лидер проиранской бригады "Народных мобилизационных сил"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В субботу в иракском городе Кербеле неизвестные вооруженные силы застрелили проиранского лидера "Народного мобилизационных сил" Талеба Аббаса Али Аль-Саеда. Это произошло около 100 км от столицы Ирака, Багдада, сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Аль-Саед был командиром бригады группировки шиитов, поддерживаемой Ираном.
Центральное командование США, которое наблюдает за американской военной деятельностью на Ближнем Востоке, еще не отреагировало на запрос по данному инциденту.
Напомним, убитый авиаударом США в Ираке иранский генерал Касем Сулеймани представлял неизбежную угрозу для интересов США на Ближнем и Среднем Востоке, ведь он готовил нападения на посольства, военные объекты и исследовательские лаборатории.