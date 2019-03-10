В іноземця на Одещині угнали вантажівку з м’ясом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В селі Бурлача Балка Одеської області в іноземного громадянина угнали вантажівку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
У громадянина Азербайджана угнали належний йому вантажний автомобіль DAF. В автомобілі було 20 тонн яловичини.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування ч.3 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).
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Нагадаємо, у столиці з автомобіля прокурора викрали гроші та обручку.