В иностранца в Одесской области угнали грузовик с мясом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В селе Бурлачья Балка Одесской области у иностранного гражданина угнали грузовик. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
У гражданина Азербайджана угнали принадлежащий ему грузовой автомобиль DAF. В автомобиле было 20 тонн говядины.
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По данному факту начато досудебное расследование ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).
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Напомним, в столице из автомобиля прокурора похитили деньги и обручальное кольцо.