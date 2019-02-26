В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Землетрус магнітудою 5,2 стався у вівторок в індонезійській провінції Малуку. Про це повідомляє Агентство з метеорології, кліматології і геофізики Індонезії (BMKG), передає УНН.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 88 кілометрах на південь-захід від округу Східний Серам. Осередок землетрусу залягав на глибині 99 кілометри.
Інформації про жертви і руйнування поки не надходило.
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Як повідомляв УНН, в результаті землетрусу магнітудою 5,8 на японському острові Хоккайдо 22 лютого, постраждали, щонайменше, чотири людини, близько 70 будинків зруйновано.