В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник в индонезийской провинции Малуку. Об этом сообщает Агентство по метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии (BMKG), передает УНН.
Эпицентр подземных толчков располагался в 88 километрах к югу-западу от округа Восточный Серам. Очаг землетрясения залегал на глубине 99 километров.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
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Как сообщал УНН, в результате землетрясения магнитудой 5,8 на японском острове Хоккайдо 22 февраля, пострадали, по меньшей мере, четыре человека, около 70 домов разрушены.