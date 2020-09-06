В Індонезії стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,9 стався біля берегів Індонезії. Відзначається, що підземні поштовхи сталися о близько опівночі за місцевим часом, їх епіцентр розташовувався у 132 км на північний захід від індонезійського міста Тернате.

Осередок залягав на глибині 26,6 км.

Інформації про постраждалих, руйнування і загрозу цунамі на даний момент немає.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Ірані стався потужний землетрус.