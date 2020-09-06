В Індонезії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою 5,9 біля берегів Індонезії. Про це повідомила Геологічна служба США, інформує УНН.
Землетрус магнітудою 5,9 стався біля берегів Індонезії. Відзначається, що підземні поштовхи сталися о близько опівночі за місцевим часом, їх епіцентр розташовувався у 132 км на північний захід від індонезійського міста Тернате.
Осередок залягав на глибині 26,6 км.
Інформації про постраждалих, руйнування і загрозу цунамі на даний момент немає.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Ірані стався потужний землетрус.