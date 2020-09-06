В Индонезии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии. Отмечается, что подземные толчки произошли в около полуночи по местному времени, их эпицентр располагался в 132 км к юго-западу от индонезийского города Тернате.
Очаг залегал на глубине 26,6 км.
Информации о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами на данный момент нет.
Как сообщалось ранее в УНН, в Иране произошло мощное землетрясение.