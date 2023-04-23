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В Індонезії сталися два землетруси

В Індонезії сталися два землетруси

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У неділю в Індонезії сталися два землетруси, на архіпелазі Бату, магнітуда яких сягала у середньому 6 балів. Про це повідомили у Європейському середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC), передає УНН.

Деталі

Перший землетрус, який стався на архіпелазі Бату, був магнітудою 6,1 бала , а через кілька годин стався ще один землетрус, магнітуда якого сягала 5,8 бала.

У EMSC повідомили, що перший землетрус був на глибині 43 км, а другий - на глибині 40 км.

В архіпелаг Бату, що знаходиться в Індійському океані, входить 48 островів. Найбільшим з них є Танахбала. Епіцентр землетрусу знаходився за 202 кілометри на захід від Падангу та 177 кілометрів на захід від Паріамана.

Нагадаємо

У п'ятницю сильний землетрус вразив частину головного індонезійського острова Ява і туристичного острова Балі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загадкова діра на дні Тихого океану поблизу США може спричинити потужний землетрус понад 9 балів

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