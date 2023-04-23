В Індонезії сталися два землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У неділю в Індонезії сталися два землетруси, на архіпелазі Бату, магнітуда яких сягала у середньому 6 балів. Про це повідомили у Європейському середземноморському сейсмологічному центрі (EMSC), передає УНН.
Деталі
Перший землетрус, який стався на архіпелазі Бату, був магнітудою 6,1 бала , а через кілька годин стався ще один землетрус, магнітуда якого сягала 5,8 бала.
У EMSC повідомили, що перший землетрус був на глибині 43 км, а другий - на глибині 40 км.
В архіпелаг Бату, що знаходиться в Індійському океані, входить 48 островів. Найбільшим з них є Танахбала. Епіцентр землетрусу знаходився за 202 кілометри на захід від Падангу та 177 кілометрів на захід від Паріамана.
Нагадаємо
У п'ятницю сильний землетрус вразив частину головного індонезійського острова Ява і туристичного острова Балі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Загадкова діра на дні Тихого океану поблизу США може спричинити потужний землетрус понад 9 балів