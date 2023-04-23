В Индонезии произошли два землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В воскресенье в Индонезии произошли два землетрясения, на архипелаге Бату, магнитуда которых достигала в среднем 6 баллов. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), передает УНН.
Детали
Первое землетрясение, которое произошло на архипелаге Бату, было магнитудой 6,1 балла, а через несколько часов произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого достигала 5,8 балла.
В EMSC сообщили, что первое землетрясение было на глубине 43 км, а второе - на глубине 40 км.
В архипелаг Бату, находящийся в Индийском океане, входит 48 островов. Самым крупным из них является Танахбала. Эпицентр землетрясения находился в 202 километрах к западу от Падангу и 177 километрах к западу от Париамана.
Напомним
В пятницу сильное землетрясение поразило часть главного индонезийского острова Ява и туристического острова Бали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочная дыра на дне Тихого океана вблизи США может вызвать мощное землетрясение более 9 баллов