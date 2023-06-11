В Індонезії почалось виверження вулкана Анак Кракатау
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. В Індонезії почалося виверження вулкана Анак Кракатау. Він викинув попіл у повітря на висоту 3 кілометри, повідомили офіційні особи в суботу, пише AP News, передає УНН.
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Острів-вулкан, розташований в індонезійській Зондській протоці між головними островами Ява і Суматра, вивергався щонайменше сім разів з пізньої п'ятниці, повідомив Індонезійський центр вулканології та геологічної небезпеки.
За словами центру, це було найтриваліше виверження з того часу, як виверження спричинило смертоносне цунамі у 2018 році вздовж узбережжя Яви та Суматри.
Повідомлень про постраждалих під час останнього виверження не було, наказу про евакуацію також не було. Найближче поселення знаходиться за 16,5 кілометрів.
Камера замкнутого циклу центру показала спалахи лави та безперервне виверження вулкана до ранку суботи.
Нагадаємо
У п'ятницю влада Філіппін почала евакуацію близько 10 000 людей, які проживають поблизу вулкана Майон, після вулканічних землетрусів і сотень каменепадів.