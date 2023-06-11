В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау

Детали

Остров-вулкан, расположенный в индонезийском Зондском проливе между главными островами Ява и Суматра, извергался по меньшей мере семь раз с поздней пятницы, сообщил Индонезийский центр вулканологии и геологической опасности.

По словам центра, это было самое продолжительное извержение с тех пор, как извержение вызвало смертоносное цунами в 2018 году вдоль побережья Явы и Суматры.

Сообщений о пострадавших во время последнего извержения не было, приказа об эвакуации также не было. Ближайшее поселение находится в 16,5 километрах.

Камера замкнутого цикла центра показала вспышки лавы и непрерывное извержение вулкана до утра субботы.

Напомним

В пятницу власти Филиппин начали эвакуацию около 10 000 человек, проживающих вблизи вулкана Майон, после вулканических землетрясений и сотен камнепадов.







