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В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау. Он выбросил пепел в воздух на высоту 3 километра, сообщили официальные лица в субботу, пишет AP News, передает УНН.

В Индонезии началось извержение вулкана Анак Кракатау

Детали 

Остров-вулкан, расположенный в индонезийском Зондском проливе между главными островами Ява и Суматра, извергался по меньшей мере семь раз с поздней пятницы, сообщил Индонезийский центр вулканологии и геологической опасности.

По словам центра, это было самое продолжительное извержение с тех пор, как извержение вызвало смертоносное цунами в 2018 году вдоль побережья Явы и Суматры. 

Сообщений о пострадавших во время последнего извержения не было, приказа об эвакуации также не было. Ближайшее поселение находится в 16,5 километрах.

Камера замкнутого цикла центра показала вспышки лавы и непрерывное извержение вулкана до утра субботы.

Напомним

В пятницу власти Филиппин начали эвакуацию около 10 000 человек, проживающих вблизи вулкана Майон, после вулканических землетрясений и сотен камнепадов.




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