В Індонезії через коронавірус померло вже 25 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Індонезії через новий коронавірус померло 25 людей. Зокрема, у четвер зафіксовано шестеро померлих. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
"В Індонезії померло 25 людей, які захворіли на коронавірус. У країні в четвер зафіксовано шість нових смертей - п'ять у столиці Джакарті та одна в Центральній Яві", - повідомили в ЗМІ.
Зазначається, що в Індонезії найвищий показник смертності серед країн Південно-Східної Азії.
"Щонайменше 309 людей заразилися вірусом, 15 з яких видужали", - сказав представник національної команди з реагування на коронавірус Ахмад Юріанто.
Також повідомляється, що влада Індонезії заборонила в’їзд в країну іноземцям без візи, а також змінила правила отримання візи на наступний місяць.
Нагадаємо, ВООЗ заявила про майже 210 тис. заражених коронавірусом у світі.