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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105139 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107854 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Индонезии из-за коронавируса умерло уже 25 человек

В Индонезии из-за коронавируса умерло уже 25 человек

Киев  •  УНН

 • 15104 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В Индонезии из-за нового коронавируса умерло 25 человек. В частности, в четверг зафиксировано шесть умерших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"В Индонезии умерли 25 человек, которые заболели коронавирусом. В стране в четверг зафиксировано шесть новых смертей - пять в столице Джакарте и одна в Центральной Яве", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что в Индонезии самый высокий показатель смертности среди стран Юго-Восточной Азии.

"По меньшей мере 309 человек заразились вирусом, 15 из которых выздоровели", - сказал представитель национальной команды по реагированию на коронавирус Ахмад Юрианто.

Также сообщается, что власти Индонезии запретили въезд в страну иностранцам без визы, а также изменили правила получения визы на следующий месяц.

Напомним, ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире.

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