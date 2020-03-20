В Индонезии из-за коронавируса умерло уже 25 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Индонезии из-за нового коронавируса умерло 25 человек. В частности, в четверг зафиксировано шесть умерших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В Индонезии умерли 25 человек, которые заболели коронавирусом. В стране в четверг зафиксировано шесть новых смертей - пять в столице Джакарте и одна в Центральной Яве", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что в Индонезии самый высокий показатель смертности среди стран Юго-Восточной Азии.
"По меньшей мере 309 человек заразились вирусом, 15 из которых выздоровели", - сказал представитель национальной команды по реагированию на коронавирус Ахмад Юрианто.
Также сообщается, что власти Индонезии запретили въезд в страну иностранцам без визы, а также изменили правила получения визы на следующий месяц.
Напомним, ВОЗ заявила о почти 210 тыс. зараженных коронавирусом в мире.