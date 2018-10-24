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В Індії зростає споживання пальмової олії

В Індії зростає споживання пальмової олії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. По закінченню 2018-2019 фінансового року (ФР) показники імпорту пальмової олії в Індію можуть вирости на 8,7%, в порівнянні з 2017-2018 ФР. Такі прогнози зробили місцеві аналітики, передає УНН з посиланням The Star Online.

"Імпорт пальмової олії Індією в 2018-2019 ФР може підскочити на 8,7%, в порівнянні з попереднім ФР. Споживання жителями Індії цього продукту буде зростати на тлі падіння місцевого виробництва жирів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що сьогодні найбільшими експортерами пальмової олії в Індію є Індонезія і Малайзія.

Нагадаємо, що Україна також нарощує імпорт пальмової олії рекордними темпами.

У Раді, тим часом, знаходиться законопроект про заборону на використання пальмової олії в продуктах харчування. Документ вже був прийнятий у першому читанні.

В цілому, як пояснив народний депутат Сергій Тригубенко, прийняття подібного ЗУ може спровокувати подорожчання продуктів в Україні. В першу чергу, мова про молочні товари, при виробництві яких сьогодні активно використовують пальмові жири з метою здешевлення їх собівартості. І це нелегально, особливо, коли виробник не вказує інформацію про наявність "пальми" на етикетці.

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