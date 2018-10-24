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В Индии растет потребление пальмового масла

В Индии растет потребление пальмового масла

Киев  •  УНН

 • 7289 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. По окончанию 2018-2019 финансового года (ФГ) показатели импорта пальмового масла в Индию могут вырасти на 8,7%, в сравнении с 2017-2018 ФГ. Такие прогнозы сделали местные аналитики, передает УНН со ссылкой The Star Online.

“Импорт пальмового масла Индией в 2018-2019 ФГ может подскочить на 8,7%, по сравнению с предыдущим ФГ. Потребление жителями Индии этого продукта будет расти на фоне падения местного производства жиров”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня крупнейшими экспортерами пальмового масла в Индию является Индонезия и Малайзия.

Напомним, что Украина также наращивает импорт пальмового масла рекордными темпами.

В Раде, тем временем, находится законопроект о запрете на использование пальмового масла в продуктах питания. Документ уже был принят в первом чтении.

В целом, как пояснил народный депутат Сергей Тригубенко, принятие подобного ЗУ может спровоцировать подорожание продуктов в Украине. В первую очередь, речь о молочных товарах, при производстве которых сегодня активно используют пальмовые жиры с целью удешевления их себестоимости. И это нелегально, особенно, когда производитель не указывает информацию о наличии “пальмы” на этикетке.

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