В Індії жертву зґвалтування підпалили перед свідченнями в суді

Напад на неї стався у четвер, коли вона прямувала до суду, аби дати свідчення у справі про зґвалтування. У березні жінка подала заяву про те, що її зґвалтували двоє чоловіків в Уннао у штаті Уттар Прадеш, що на півночі Індії.

Сестра жінки, ім'я якої поліція не називає, вимагає покарання на смерть для цих чоловіків.

Вона також заявила, що родина не полишить судову справу і домагатиметься правосуддя.

Зґвалтування та сексуальне насильство проти жінок в Індії привернули увагу ще від грудня 2012 року, коли у столиці країни, Делі, група чоловіків зґвалтували і вбили жінку в автобусі.

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Проте досі немає ознак того, що кількість злочинів проти жінок зменшується.

Згідно з офіційною статистикою, поліція зареєструвала 33 658 зґвалтувань у 2017 році, - це 92 зґвалтування на день.

Місто Уннао вже фігурувало в іншій справі про зґвалтування.

У липні цього року поліція відкрила кримінальне провадження проти політика з правлячої партії, якого звинувачують у вбивстві. По тому, як місцева жінка звинуватила його у зґвалтуванні, вона потрапила у автокатастрофу, в якій серйозно постраждала. І тій же аварії загинули двоє її тіток, а також постраждав їхній адвокат.

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Цієї п'ятниці поліція застрелила чотирьох чоловіків, яких підозрювали у зґвалтуванні молодої дівчини тиждень тому у Гайдарабаді, що на півдні Індії.

Цей випадок став причиною масових заворушень. Дії поліції, у яких правозахисники вбачають самосуд, місцеві мешканці палко підтримали і святкували.

Нагадаємо, що на початку квітня підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої у Києві відправили під арешт.