В Индии жертву изнасилования подожгли перед дачей показаний в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В больнице в Дели скончалась 23-летняя жертва изнасилования, которую подожгли, когда она собиралась свидетельствовать в суде. Предполагают, что нападающим был ее насильник. Женщина получила 90% ожогов кожи. Об этом пишет британское издание BBC, передает УНН.
Нападение на нее случился в четверг, когда она направлялась в суд, чтобы дать показания по делу об изнасиловании. В марте женщина подала заявление о том, что ее изнасиловали двое мужчин в Уннао в штате Уттар-Прадеш, на севере Индии.
Сестра женщины, имя которой полиция не называет, требует наказания смертной казни для этих мужчин.
Она также заявила, что семья не оставит судебное дело и будет добиваться правосудия.
Изнасилование и сексуальное насилие против женщин в Индии привлекли внимание еще с декабря 2012 года, когда в столице страны, Дели, группа мужчин изнасиловали и убили женщину в автобусе.
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Однако до сих пор нет признаков того, что количество преступлений против женщин уменьшается.
Согласно официальной статистике, полиция зарегистрировала 33 658 изнасилований в 2017 году, — это 92 изнасилования в день.
Город Уннао уже фигурировал в другом деле об изнасиловании.
В июле этого года полиция открыла уголовное производство против политика из правящей партии, которого обвиняют в убийстве. После того, как местная женщина обвинила его в изнасиловании, она попала в автокатастрофу, в которой серьезно пострадала. И той же аварии погибли двое ее теток, а также пострадал их адвокат.
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В эту пятницу полиция застрелила четырех мужчин, подозреваемых в изнасиловании молодой девушки неделю назад в Хайдарабад на юге Индии.
Этот случай стал причиной массовых беспорядков. Действия полиции, в которых правозащитники видят самосуд, местные жители горячо поддержали и праздновали.
Напомним, что в начале апреля подозреваемого в изнасиловании малолетней в Киеве отправили под арест.