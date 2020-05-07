В Індії вже 52 952 випадки коронавірусу, померли 1783 людей

Кількість загиблих зросла на 89 - до 1783, все ще низька цифра в порівнянні зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Італією, що, за словами офіційних осіб, є наслідком того, що уряд наклав обмеження на 1,3 мільярда людей набагато раніше спалаху.

Сплеск випадків інфікування припав на густонаселені мегаполіси Мумбаї, Делі і Ахмедабад, які також є двигунами росту економіки.

Нагадаємо, на коронавірусну хворобу у світі захворіло понад 3,75 млн осіб.