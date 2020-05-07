В Індії вже 52 952 випадки коронавірусу, померли 1783 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією в Індії зросла до 52 952, що на 3 561 більше, ніж у попередній день, без ознак зниження темпу зараження, незважаючи на строгий карантин у другій за чисельністю населення країні світу. Про це заявило в четвер міністерство охорони здоров'я країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
Кількість загиблих зросла на 89 - до 1783, все ще низька цифра в порівнянні зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Італією, що, за словами офіційних осіб, є наслідком того, що уряд наклав обмеження на 1,3 мільярда людей набагато раніше спалаху.
Сплеск випадків інфікування припав на густонаселені мегаполіси Мумбаї, Делі і Ахмедабад, які також є двигунами росту економіки.
Нагадаємо, на коронавірусну хворобу у світі захворіло понад 3,75 млн осіб.