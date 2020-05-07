В Индии уже 52 952 случая коронавируса, умерли 1783 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Индии возросло до 52 952, что на 3561 больше, чем в предыдущий день, без признаков снижения темпа заражения, несмотря на строгий карантин во второй по численности населения стране мира. Об этом заявило в четверг министерство здравоохранения страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Число погибших возросло на 89 - до 1783, все еще низкая цифра по сравнению с Соединенными Штатами, Великобританией и Италией, что, по словам официальных лиц, является следствием того, что правительство наложило ограничения на 1,3 миллиарда человек гораздо раньше вспышки.
Всплеск случаев инфицирования пришелся на густонаселенные мегаполисы Мумбаи, Дели и Ахмедабад, которые также являются двигателями роста экономики.
Напомним, коронавирусной болезнью в мире заболело более 3,75 млн человек.