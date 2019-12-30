В Індії внаслідок падіння мінівена в канал загинули шестеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Шестеро людей, серед яких були двоє дітей, загинули і ще п'ятеро отримали травми в Індії в результаті падіння в канал мінівена з 11 пасажирами. Як повідомляє в понеділок телеканал NDTV, інцидент стався близько опівночі в одному з передмість Нью-Делі, інформує УНН.
За інформацією видання, причиною ДТП став сильний туман, який встановився в багатьох регіонах Північної Індії.
Постраждалі були доставлені в лікарні, стан деяких з них важкий, зазначає телеканал.
Серед загиблих були двоє неповнолітніх 12 та 17 років.
Наразі обставини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, в Естонії перекинувся автобус з майже 70 пасажирами, 9 госпіталізували.