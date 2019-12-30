В Индии в результате падения минивэна в канал погибли шесть человек

По информации издания, причиной ДТП стал сильный туман, который установился во многих регионах Северной Индии.

Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых из них тяжелое, отмечает телеканал.

Среди погибших были двое несовершеннолетних 12 и 17 лет.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, в Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами, 9 госпитализированы.