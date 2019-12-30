В Индии в результате падения минивэна в канал погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Шестеро людей, среди которых были двое детей, погибли и еще пятеро получили травмы в Индии в результате падения в канал минивэна с 11 пассажирами. Как сообщает в понедельник телеканал NDTV, инцидент произошел около полуночи в одном из пригородов Нью-Дели, передает УНН.
По информации издания, причиной ДТП стал сильный туман, который установился во многих регионах Северной Индии.
Пострадавшие были доставлены в больницы, состояние некоторых из них тяжелое, отмечает телеканал.
Среди погибших были двое несовершеннолетних 12 и 17 лет.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, в Эстонии перевернулся автобус с 70 пассажирами, 9 госпитализированы.