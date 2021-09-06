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В Індії створять новий препарат для лікування COVID-19

В Індії створять новий препарат для лікування COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Індійська компанія Hetero на тлі поширення штаму "Дельта" планує до кінця місяця створити новий препарат для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН за даними Reuters.

Деталі

Компанія з виробництва ліків Hetero заявила, що отримала від органів охорони здоров'я дозвіл на екстрене створення генеричної версії препарату проти коронавірусу від Roche Holding AG. Препарат планують випустити до кінця місяця під торговельною маркою Tocira. Ліки виготовлятимуть на заводі індійського міста Хайдарабад.

Препарат використовуватимуть для лікування пацієнтів, госпіталізованих із тяжкою формою COVID-19. Він, як вказано, скорочує час відновлення хворого і знижує потребу у штучній вентиляції легенів.

Зазначають, що кількість хворих на COVID-19 в Індії низька, порівняно зі ситуацією під час другої хвилі у квітні та травні, проте експерти закликають, щоб країна готувалася до третьої хвилі у жовтні.

За статистикою ВООЗ, станом на 3 вересня в Індії зареєстровано 32 903 289 хворих на коронавірус, померло — 439 985 осіб.

Нагадаємо

Індійський регулятор лікарських засобів схвалив першу у світі ДНК-вакцину проти COVID-19 для екстреного застосування. 

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