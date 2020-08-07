В Індії фіксують рекордний спалах COVID-19: зареєстровано вже понад 2 млн випадків

"Міністерство охорони здоров'я зазначає, що в п'ятницю було 62 568 нових випадків інфекцій, загалом в країні – 2,03 мільйона. Індія фіксує в середньому близько 50 000 нових випадків на день з середини червня, але експерти вважають, що рівень тестування в 16,035 на мільйон людей є занадто низьким", – йдеться в повідомленні.

Індія з населенням у 1,3 млрд людей – це третя країна, яка пройшла 2-мільйонний рубіж випадків COVID-19, відстаючи лише від США та Бразилії.

За словами епідеміологів, пандемія в Індії, ймовірно, за кілька місяців не досягне свого піку, але призведе до більш напруженої ситуації у системі охорони здоров'я країни.

Як повідомляв УНН, кількість інфікованих COVID-19 у світі сягнула позначки 19 млн осіб, 714 тис. людей померли. Найбільше інфікованих коронавірусом зареєстровано в США – 4 728 239 та в Бразилії – 2 801 921, Індія – на третьому місці.