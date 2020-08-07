В Индии фиксируют рекордную вспышку COVID-19: зарегистрировано уже более 2 млн случаев

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88471 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102789 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128159 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108068 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128384 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101453 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102235 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104083 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В Индии фиксируют рекордную вспышку COVID-19: зарегистрировано уже более 2 млн случаев

В Индии фиксируют рекордную вспышку COVID-19: зарегистрировано уже более 2 млн случаев

Киев  •  УНН

 • 12465 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Индии зафиксировали рекордный ежедневный скачок случаев инфицирования COVID-19, общее количество превысило 2 миллиона. Об этом со ссылкой на Министерство охраны Индии пишет Reuters, передает УНН.

"Министерство здравоохранения отмечает, что в пятницу было 62 568 новых случаев инфекции, в целом в стране - 2,03 миллиона. Индия фиксирует в среднем около 50 000 новых случаев в день с середины июня, но эксперты считают, что уровень тестирования в 16,035 на миллион человек является слишком низким", - говорится в сообщении.

Индия с населением в 1,3 млрд человек - это третья страна, которая прошла двухмиллионный рубеж случаев COVID-19, отставая только от США и Бразилии. 

По словам эпидемиологов, пандемия в Индии, вероятно, за несколько месяцев не достигнет своего пика, но приведет к более напряженной ситуации в системе здравоохранения страны.

Как сообщал УНН, количество инфицированных COVID-19 в мире достигла отметки 19 млн человек, 714 тыс. человек умерли. Больше всего инфицированных коронавируса зарегистрировано в США - 4728239 и в Бразилии - 2801921, Индия - на третьем месте.

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