В Индии фиксируют рекордную вспышку COVID-19: зарегистрировано уже более 2 млн случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Индии зафиксировали рекордный ежедневный скачок случаев инфицирования COVID-19, общее количество превысило 2 миллиона. Об этом со ссылкой на Министерство охраны Индии пишет Reuters, передает УНН.
"Министерство здравоохранения отмечает, что в пятницу было 62 568 новых случаев инфекции, в целом в стране - 2,03 миллиона. Индия фиксирует в среднем около 50 000 новых случаев в день с середины июня, но эксперты считают, что уровень тестирования в 16,035 на миллион человек является слишком низким", - говорится в сообщении.
Индия с населением в 1,3 млрд человек - это третья страна, которая прошла двухмиллионный рубеж случаев COVID-19, отставая только от США и Бразилии.
По словам эпидемиологов, пандемия в Индии, вероятно, за несколько месяцев не достигнет своего пика, но приведет к более напряженной ситуации в системе здравоохранения страны.
Как сообщал УНН, количество инфицированных COVID-19 в мире достигла отметки 19 млн человек, 714 тыс. человек умерли. Больше всего инфицированных коронавируса зарегистрировано в США - 4728239 и в Бразилии - 2801921, Индия - на третьем месте.