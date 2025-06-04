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The New York Times

В Індії у тисняві фанатів команди RCB з крикету після її перемоги загинуло 11 осіб, десятки постраждали

Київ • УНН

 • 322 перегляди

В Індії 11 людей загинули та багато отримали поранення під час тисняви фанатів команди RCB. Трагедія сталася, коли тисячі вболівальників зібралися привітати гравців з перемогою.

В Індії у тисняві фанатів команди RCB з крикету після її перемоги загинуло 11 осіб, десятки постраждали

Одинадцять людей загинули, кілька десятків постраждали в Індії у тисняві фанатів команди з крикету RCB, яка здобула перемогу в Індійській Прем'єр-лізі (IPL). Інцидент стався, коли тисячі вболівальників заповнили майданчик стадіону в Бенгалорі, щоб привітати улюблених гравців з успіхом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hindustan Times.

Деталі

Повідомляється, що коли натовп висипав на майданчик стадіону, ситуація швидко вийшла з-під контролю та переросла в хаос відразу на кількох входах.

Поліція застосувала силу до вболівальників, та це людей не зупинило і тільки загострило проблему. На кількох локаціях відразу виникла штовханина. Люди падали на землю, інші бігли по головах тих, що опинилися внизу.

Як заявили у поліції, остаточна кількість загиблих уточнюється. Постраждалих доправили до лікарні Bowring Hospital на лікування.

Уряд штату повинен взяти на себе повну відповідальність за цю трагедію. Коли вся країна та штат Карнатака святкували перемогу RCB, поспіх місцевої влади з проведенням переможного мітингу без будь-якої попередньої підготовки призвів до цієї трагедії. Уряд штату ніколи не дбав про попередню підготовку. Його більше цікавила публічність

- сказав голова однієї з двох провідних загальнонаціональних партій Індії Бхаратія Джаната у штаті Карнатака Джагат Надда.

Нагадаємо

У січні цього року на індуїстському паломництві Кумбх-Мела в місті Праяградж загинуло щонайменше 15 осіб внаслідок тисняви. Інцидент стався вночі біля арени подвижників під час святого купання.

Лілія Набока

Лілія Набока

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