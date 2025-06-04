В Индии в давке фанатов команды RCB по крикету после ее победы погибли 11 человек, десятки пострадали
Киев • УНН
В Индии 11 человек погибли и многие получили ранения во время давки фанатов команды RCB. Трагедия произошла, когда тысячи болельщиков собрались поприветствовать игроков с победой.
Одиннадцать человек погибли, несколько десятков пострадали в Индии в давке фанатов команды по крикету RCB, которая одержала победу в Индийской Премьер-лиге (IPL). Инцидент произошел, когда тысячи болельщиков заполнили площадку стадиона в Бангалоре, чтобы поздравить любимых игроков с успехом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times.
Детали
Сообщается, что когда толпа высыпала на площадку стадиона, ситуация быстро вышла из-под контроля и переросла в хаос сразу на нескольких входах.
Полиция применила силу к болельщикам, но это людей не остановило и только обострило проблему. На нескольких локациях сразу возникла давка. Люди падали на землю, другие бежали по головам тех, кто оказался внизу.
Как заявили в полиции, окончательное количество погибших уточняется. Пострадавших доставили в больницу Bowring Hospital на лечение.
Правительство штата должно взять на себя полную ответственность за эту трагедию. Когда вся страна и штат Карнатака праздновали победу RCB, спешка местных властей с проведением победного митинга без какой-либо предварительной подготовки привела к этой трагедии. Правительство штата никогда не заботилось о предварительной подготовке. Его больше интересовала публичность
Напомним
В январе этого года на индуистском паломничестве Кумбх-Мела в городе Праяградж погибло не менее 15 человек в результате давки. Инцидент произошел ночью возле арены подвижников во время святого купания.