В.Гройсман завтра покладе квіти до кургану "Героям Чорнобиля"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального кургану “Героям Чорнобиля” з нагоди 31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Про це УНН повідомили у прес-службі КМУ.
“26 квітня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального кургану „Героям Чорнобиля“ з нагоди 31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС”, — йдеться у повідомленні.
Захід розпочнеться о 9.00 на проспекті Миру, 16.
Як повідомляв УНН, у середу, 26 квітня, Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.
Глави держав спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на Чорнобильській АЕС.