В.Гройсман завтра покладе квіти до кургану "Героям Чорнобиля"

“26 квітня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, члени Уряду візьмуть участь у церемонії покладання квітів до меморіального кургану „Героям Чорнобиля“ з нагоди 31-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС”, — йдеться у повідомленні.

Захід розпочнеться о 9.00 на проспекті Миру, 16.

Як повідомляв УНН, у середу, 26 квітня, Президент України Петро Порошенко зустрінеться з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком.

Глави держав спільно вшанують пам’ять загиблих у Чорнобильській катастрофі та відвідають низку об’єктів на Чорнобильській АЕС.