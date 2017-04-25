В.Гройсман завтра возложит цветы к кургану "Героям Чернобыля"

"26 апреля Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану "Героям Чернобыля" по случаю 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 9.00 на проспекте Мира, 16.

Как сообщал УНН, в среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.