В.Гройсман завтра возложит цветы к кургану "Героям Чернобыля"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану "Героям Чернобыля" по случаю 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КМУ.
"26 апреля Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, члены правительства примут участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану "Героям Чернобыля" по случаю 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении.
Мероприятие начнется в 9.00 на проспекте Мира, 16.
Как сообщал УНН, в среду, 26 апреля, Президент Украины Петр Порошенко встретится с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Главы государств совместно почтят память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС.