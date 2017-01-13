В.Гройсман відвідав "Урядовий контактний центр" та відповів на кілька дзвінків

"Зранку відвідав "Урядовий контактний центр". Саме сюди щоденно звертаються тисячі людей зі своїми питаннями і проблемами. Я тут не вперше, регулярно отримую від центру аналітику. А сьогодні сам посидів на телефоні, відповів на декілька дзвінків", - розповів В.Гройсман.

За його словами, серед актуальних зараз питань - перехід на новий рівень мінімальної заробітної плати.

"Чому я ініціював прийняття цього рішення? Хто б що сьогодні не говорив, але для мене важливо перш за все те, що в результаті зміниться матеріальне становище біля 4 млн українських громадян і їх родин з найнижчим рівнем доходів. Перед його запровадженням ми аналізували ситуацію по різним типовим бізнесам, і переконались - у абсолютної більшості з них є можливості його реалізувати. Звичайно, якщо підприємець поступиться частинкою своїх доходів заради того, щоб робота його працівників була краще оплачена і щоб завдяки додатковим надходженням в бюджет можна вийти на рішення про вищі пенсії для людей старшого покоління, в тому числі можливо і для його рідних. Більше того, додаткові кошти в обороті, які з'являться, - це додатковий попит для тих же малих підприємств", - зазначив він.

Нагадаємо, 1 січня вступив у силу закон, який передбачає зростання мінімальної заробітної плати до 3,2 тис. грн.