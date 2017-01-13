В.Гройсман посетил "Правительственный контактный центр" и ответил на несколько звонков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил "Правительственный контактный центр" и ответил на несколько обращений людей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Утром посетил "Правительственный контактный центр". Именно сюда ежедневно обращаются тысячи людей со своими вопросами и проблемами. Я здесь не впервые, регулярно получаю с центра аналитику. А сегодня сам посидел на телефоне, ответил на несколько звонков", - рассказал В.Гройсман.
По его словам, среди актуальных сейчас вопросов - переход на новый уровень минимальной заработной платы.
"Почему я инициировал принятие этого решения? Кто бы что сегодня не говорил, но для меня важно прежде всего то, что в результате изменится материальное положение около 4 млн украинских граждан и их семей с самым низким уровнем доходов. Перед его введением мы анализировали ситуацию по различным типовым бизнесам, и убедились - у абсолютного большинства из них есть возможность его реализовать. Конечно, если предприниматель поступится частью своих доходов ради того, чтобы работа его сотрудников была лучше оплачена и чтобы благодаря дополнительным поступлениям в бюджет можно выйти на решение о более высоких пенсиях для людей старшего поколения, в том числе возможно и для его родных. Более того, дополнительные средства в обороте, которые появятся, - это дополнительный спрос для тех же малых предприятий", - отметил он.
Напомним, 1 января вступил в силу закон, который предусматривает рост минимальной заработной платы до 3,2 тыс. грн.