В.Гройсман: у 2017 році зросла заробітна плата 4,5 млн українців
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Зросла зарплата 4,5 мільйонів українців. Про це розповів під час години запитань до Уряду Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
Прем'єр нагадав, що з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена до 3 тис. 200 грн.
"Нас за це критикували, але ми можемо сказати, що підвищення (заробітної плати - ред.) отримали 4,5 млн українських громадян", - сказав В.Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 1 квітня зріс мінімальний розмір допомоги по безробіттю
Очільник уряду зауважив, що зокрема зросли заробітні плати вчителів і лікарів.
Нагадаємо, реальна заробітна плата у лютому цього року порівняно із січнем 2017 року збільшилася на 2,3%.