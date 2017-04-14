В.Гройсман: в 2017 году выросла заработная плата 4,5 млн украинцев

Премьер напомнил, что с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена до 3 тыс. 200 грн.

"Нас за это критиковали, но мы можем сказать, что повышение (заработной платы - ред.) получили 4,5 млн украинских граждан", - сказал В.Гройсман.

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Глава правительства отметил, что в частности выросли заработные платы учителей и врачей.

Напомним, реальная заработная плата в феврале этого года по сравнению с январем 2017 года увеличилось на 2,3%.