В.Гройсман: в 2017 году выросла заработная плата 4,5 млн украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Выросла зарплата 4,5 млн украинцев. Об этом рассказал во время часа вопросов к правительству Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
Премьер напомнил, что с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена до 3 тыс. 200 грн.
"Нас за это критиковали, но мы можем сказать, что повышение (заработной платы - ред.) получили 4,5 млн украинских граждан", - сказал В.Гройсман.
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Глава правительства отметил, что в частности выросли заработные платы учителей и врачей.
Напомним, реальная заработная плата в феврале этого года по сравнению с январем 2017 года увеличилось на 2,3%.