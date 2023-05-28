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В Генштабі учточнили кількість запущених БпЛА по Україні під час масованої атаки

В Генштабі учточнили кількість запущених БпЛА по Україні під час масованої атаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками, передає УНН з посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника.

Додамо

За попередньою інформацією ворог вночі 28 червня випустив рекордну кількість “шахедів” — 54 БПЛА, з яких 52 були знищені українським ППО.

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