В Генштабі учточнили кількість запущених БпЛА по Україні під час масованої атаки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За уточненою інформацією, цієї доби, вночі, російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, 58 із 59 було знищено нашими захисниками, передає УНН з посиланням на зведення Генштабу.
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Загалом, протягом цієї доби противник завдав 91 авіаційний удар та здійснив близько 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника.
Додамо
За попередньою інформацією ворог вночі 28 червня випустив рекордну кількість “шахедів” — 54 БПЛА, з яких 52 були знищені українським ППО.