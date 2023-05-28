В Генштабе уточнили количество запущенных БпЛА по Украине во время массированной атаки

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13 марта, 19:26 • 48213 просмотра

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13 марта, 15:57 • 104699 просмотра

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13 марта, 13:47 • 107683 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107848 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110369 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. По уточненной информации, в эти сутки, ночью, российская федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БпЛА “Shahed”, 58 из 59 были уничтожены нашими защитниками, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

В общем, в течение этих суток противник нанес 91 авиационный удар и совершил около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, 3 пункта управления и склад боеприпасов противника.

Добавим

По предварительной информации враг ночью 28 июня выпустил рекордное количество “шахедов” — 54 БПЛА, из которых 52 были уничтожены украинским ПВО.

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