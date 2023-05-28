Наймасованіший удар дронами по Україні: окупанти запускали "шахеди" з двох напрямків

Цитата

“Атакують традиційно за двома напрямками — це аеродром Сеща, ймовірний напрямок у брянській області, звідти атакують однією групою. І південний напрямок — це краснодарський край, східне узбережжя Азовського моря. Звідти вони залітають через південь України і розосереджуються та атакують за різними маршрутами. Так ворог хоче заплутати нашу ППО”, — зазначив Ігнат.

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Він додав, що два зафіксовані ворожі безпілотники не вдалося знищити.

“На місцях влучень працюють спеціальні служби. БПЛА — це не крилата ракета, він не може завдати серйозної шкоди. Але коли це вразливий об'єкт, то може завдати шкоди навіть невеликий БПЛА з невеликою бойовою частиною”, — додав представник Повітряних сил.

Доповнення

Керівниця пресцентру ОК “Південь” Наталія Гуменюк, коментуючи нічну масовану атаку по Україні, повідомила, що ворог намагається знайти нові маршрути для “шахедів”, які дозволять їм уникнути ППО на півдні.



Вночі 28 червня ворог випустив рекордну кількість “шахедів” — 54 БПЛА, з яких 52 були знищені українським ППО.