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Самый массированный удар дронами по Украине: оккупанты запускали "шахеды" с двух направлений

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Российские оккупанты в ночь на 28 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе с двух направлений.
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона назвал удар рф самым массированным с начала полномасштабного вторжения с применением дронов-камикадзе "шахед".

Цитата

“Атакуют традиционно по двум направлениям — это аэродром Сеща, вероятное направление в брянской области, оттуда атакуют одной группой. И южное направление — это краснодарский край, восточное побережье Азовского моря. Оттуда они залетают через юг Украины и рассредотачиваются и атакуют по разным маршрутам. Так враг хочет запутать нашу ПВО”, — отметил Игнат.

Детали

Он добавил, что два зафиксированных вражеских беспилотника не удалось уничтожить.

“На местах попаданий работают специальные службы. БПЛА — это не крылатая ракета, он не может нанести серьезный ущерб. Но когда это уязвимый объект, то может нанести вред даже небольшой БПЛА с небольшой боевой частью”, — добавил представитель Воздушных сил.

Дополнение

Руководитель пресс-центра ОК “Юг” Наталья Гуменюк, комментируя ночную массированную атаку по Украине, сообщила, что враг пытается найти новые маршруты для “шахедов”, которые позволят им избежать ПВО на юге.

Ночью 28 июня враг выпустил рекордное количество “шахедов” — 54 БПЛА, из которых 52 были уничтожены украинским ПВО.

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