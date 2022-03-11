В Енергодарі почалася евакуація населення: колона вирушила в супроводі Українського Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В Енергодарі (Запорізька область) почалася евакуація мирного населення, повідомляє УНН з посиланням на інформацію заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.
Деталі
Повідомляється, що евакуаційна колона вирушила з Енергодара в супроводі Українського Червоного Хреста.
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Станом на 9 березня з Енергодара евакуювали понад 600 жінок та дітей.
Доповнення
11 березня, як очікується, працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
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- Маріуполь-Запоріжжя (з обов'язковим розмінуванням усього маршруту);
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- Пологи-Запоріжжя;
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- Волноваха-Покровськ;
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- Енергодар-Запоріжжя;
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- Ізюм-Лозова (Харківщина);
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- Буча-Київ (через Ворзель);
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- Гостомель-Київ;
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- Козаровичі-Київ;
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- Микуличі-Київ;
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- Андріївка-Житомир (Київська область);
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- Макарів-Житомир;
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- Бородянка-Житомир.
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