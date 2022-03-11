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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4503 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Енергодарі почалася евакуація населення: колона вирушила в супроводі Українського Червоного Хреста

В Енергодарі почалася евакуація населення: колона вирушила в супроводі Українського Червоного Хреста

Київ • УНН

 • 171005 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. В Енергодарі (Запорізька область) почалася евакуація мирного населення, повідомляє УНН з посиланням на інформацію заступника керівника Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Деталі

Повідомляється, що евакуаційна колона вирушила з Енергодара в супроводі Українського Червоного Хреста.

Раніше

Станом на 9 березня з Енергодара евакуювали понад 600 жінок та дітей.

Доповнення

11 березня, як очікується, працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

  • Маріуполь-Запоріжжя (з обов'язковим розмінуванням усього маршруту);
  • Пологи-Запоріжжя;
  • Волноваха-Покровськ;
  • Енергодар-Запоріжжя;
  • Ізюм-Лозова (Харківщина);
  • Буча-Київ (через Ворзель);
  • Гостомель-Київ;
  • Козаровичі-Київ;
  • Микуличі-Київ;
  • Андріївка-Житомир (Київська область);
  • Макарів-Житомир;
  • Бородянка-Житомир.
Українські Національні Новини

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