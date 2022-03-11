В Энергодаре началась эвакуация населения: колонна отправилась в сопровождении Украинского Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Энергодаре (Запорожская область) началась эвакуация мирного населения, сообщает УНН со ссылкой на информацию заместителя руководителя Офиса Президента Кирилла Тимошенко.
Детали
Сообщается, что эвакуационная колонна отправилась из Энергодара в сопровождении Украинского Красного Креста.
Ранее
По состоянию на 9 марта из Энергодара эвакуировали более 600 женщин и детей.
Дополнение
11 марта, как ожидается, будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям:
-
- Мариуполь-Запорожье (с обязательным разминированием всего маршрута);
-
- Пологи-Запорожье;
-
- Волноваха-Покровск;
-
- Энергодар-Запорожье;
-
- Изюм-Лозовая (Харьковская область);
-
- Буча-Киев (через Ворзель);
-
- Гостомель-Киев;
-
- Козаровичи-Киев;
-
- Микуличи-Киев;
-
- Андреевка-Житомир (Киевская область);
-
- Макаров-Житомир;
-
- Бородянка-Житомир.
-