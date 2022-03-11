В Энергодаре началась эвакуация населения: колонна отправилась в сопровождении Украинского Красного Креста

Детали

Сообщается, что эвакуационная колонна отправилась из Энергодара в сопровождении Украинского Красного Креста.

Ранее

По состоянию на 9 марта из Энергодара эвакуировали более 600 женщин и детей.

Дополнение

11 марта, как ожидается, будут работать гуманитарные коридоры эвакуации по следующим направлениям: