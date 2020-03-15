В Екваторіальній Гвінеї виявили перший випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший випадок захворювання коронавірусом нового типу зафіксовано в Екваторіальній Гвінеї. Про це в суботу повідомило міністерство охорони здоров'я країни, передає УНН.
За даними відомства, мова йде про 42-річній жінці, яка повернулася тижнем раніше з Мадрида.
Раніше повідомлялось про ще три перших випадки зараження коронавірусом у країнах Африки — у ЦАР, Конго та Мавританії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія коронавірусу: ЄБРР виділив 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах