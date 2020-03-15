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В Екваторіальній Гвінеї виявили перший випадок зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Перший випадок захворювання коронавірусом нового типу зафіксовано в Екваторіальній Гвінеї. Про це в суботу повідомило міністерство охорони здоров'я країни, передає УНН.

За даними відомства, мова йде про 42-річній жінці, яка повернулася тижнем раніше з Мадрида.

Раніше повідомлялось про ще три перших випадки зараження коронавірусом у країнах Африки — у ЦАР, Конго та Мавританії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія коронавірусу: ЄБРР виділив 1 млрд євро на підтримку компаній у 38 країнах

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