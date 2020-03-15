В Экваториальной Гвинее обнаружили первый случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Первый случай заболевания коронавирусом нового типа зафиксирован в Экваториальной Гвинее. Об этом в субботу сообщило министерство здравоохранения страны, передает УНН.
По данным ведомства, речь идет о 42-летней женщине, которая вернулась неделей ранее из Мадрида.
Ранее сообщалось о еще трех первых случаях заражения коронавирусом в странах Африки - в ЦАР, Конго и Мавритании.
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