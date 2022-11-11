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Ще у двох областях анонсували аварійні відключення світла

Ще у двох областях анонсували аварійні відключення світла

Київ • УНН

 • 242998 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні у Чернігівській та Черкаській областях замість планових відключень електроенергії можуть бути аварійні. Про це в Telegram повідомили голови обласних військових адміністрацій, інформує УНН.

Деталі

"За інформацією "Чернігівобленерго", сьогодні у Чернігівській області можливі аварійні відключення електроенергії поза плановим графіком. Такі відключення можуть тривати понад 4 години. Енергетики працюють, щоб стабілізувати ситуацію", - написав голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, це пов’язано з дефіцитом потужності через нічний обстріл об’єктів критичної інфраструктури України.

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець також попередив про введення аварійних відключень світла.

"Ніч із затяжною тривогою. Для нас минулось лише аварійними відключеннями електроенергії. Натепер ситуація з енергопостачанням поступово вирівнюється. Енергетики працюють над тим, щоб вийти в режим тільки погодинних відключень електроенергії", - написав він.

Нагадаємо

11 листопада в Києві та Київській області ввели екстрені відключення світла.

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