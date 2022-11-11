Еще в двух областях анонсировали аварийные отключения света

Детали

"По информации "Черниговоблэнерго", сегодня в Черниговской области возможны аварийные отключения электроэнергии вне планового графика. Такие отключения могут занять более 4 часов. Энергетики работают, чтобы стабилизировать ситуацию", - написал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, это связано с дефицитом мощности из-за ночного обстрела объектов критической инфраструктуры Украины.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупредил о введении аварийных отключений света.

"Ночь с затяжной тревогой. Для нас обшлось только аварийными отключениями электроэнергии. Сейчас ситуация с энергоснабжением постепенно выравнивается. Энергетики работают над тем, чтобы выйти в режим только почасовых отключений электроэнергии", - написал он.

Напомним

11 ноября в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.