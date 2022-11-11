Еще в двух областях анонсировали аварийные отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в Черниговской и Черкасской областях, вместо плановых отключений электроэнергии, могут быть аварийные. Об этом в Telegram сообщили главы областных военных администраций, информирует УНН.
Детали
"По информации "Черниговоблэнерго", сегодня в Черниговской области возможны аварийные отключения электроэнергии вне планового графика. Такие отключения могут занять более 4 часов. Энергетики работают, чтобы стабилизировать ситуацию", - написал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, это связано с дефицитом мощности из-за ночного обстрела объектов критической инфраструктуры Украины.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупредил о введении аварийных отключений света.
"Ночь с затяжной тревогой. Для нас обшлось только аварийными отключениями электроэнергии. Сейчас ситуация с энергоснабжением постепенно выравнивается. Энергетики работают над тем, чтобы выйти в режим только почасовых отключений электроэнергии", - написал он.
Напомним
11 ноября в Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света.