Не лише у столиці: світло у Київській області відключатимуть не за графіками
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Києві та Київській області сьогодні застосовуються екстрені відключення світла, тож попередні графіки відмінили, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"За розпорядженням НЕК Укренерго, у Київській області застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють", - повідомили у компанії.
Деталі
Про те, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві застосовуються екстрені відключення світла, також повідомили у ДТЕК.
"За розпорядженням НЕК Укренерго, у місті Київ застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють", - вказали у компанії.
Це ж підтвердили у КМДА.
Доповнення
Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що 11 листопада у Києві запроваджуватимуться екстрені відключення електроенергії внаслідок нових атак на енергооб’єкти в Україні цієї ночі.