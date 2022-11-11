Не лише у столиці: світло у Київській області відключатимуть не за графіками

Цитата

"За розпорядженням НЕК Укренерго, у Київській області застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють", - повідомили у компанії.

Деталі

Про те, що за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві застосовуються екстрені відключення світла, також повідомили у ДТЕК.

"За розпорядженням НЕК Укренерго, у місті Київ застосовуються екстрені відключення світла. Стабілізаційні графіки наразі не діють", - вказали у компанії.

Це ж підтвердили у КМДА.

Доповнення

Гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко повідомив, що 11 листопада у Києві запроваджуватимуться екстрені відключення електроенергії внаслідок нових атак на енергооб’єкти в Україні цієї ночі.