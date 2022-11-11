Київ переводять на екстрені відключення світла через нові атаки - Yasno

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"Уночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто, ми будемо не у графіках", - повідомив Коваленко.

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В Укренерго повідомляли, що по всій Україні сьогодні, 11 листопада, застосовують планові відключення електроенергії, найбільше мало припадати на Київ та чотири області.