Київ переводять на екстрені відключення світла через нові атаки - Yasno
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні у Києві запроваджуватимуться екстрені відключення електроенергії внаслідок нових атак на енергооб’єкти в Україні цієї ночі. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у п'ятницю, 11 листопада, у Facebook, пише УНН.
Цитата
"Уночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто, ми будемо не у графіках", - повідомив Коваленко.
Раніше
В Укренерго повідомляли, що по всій Україні сьогодні, 11 листопада, застосовують планові відключення електроенергії, найбільше мало припадати на Київ та чотири області.