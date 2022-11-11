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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Київ переводять на екстрені відключення світла через нові атаки - Yasno

Київ переводять на екстрені відключення світла через нові атаки - Yasno

Київ • УНН

 • 415861 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні у Києві запроваджуватимуться екстрені відключення електроенергії внаслідок нових атак на енергооб’єкти в Україні цієї ночі. Про це повідомив гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко у п'ятницю, 11 листопада, у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Уночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто, ми будемо не у графіках", - повідомив Коваленко.

Раніше

В Укренерго повідомляли, що по всій Україні сьогодні, 11 листопада, застосовують планові відключення електроенергії, найбільше мало припадати на Київ та чотири області.

Українські Національні Новини

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