Киев переводят на экстренные отключения света из-за новых атак - Yasno
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в Киеве будут вводиться экстренные отключения электроэнергии в результате новых атак на энергообъекты в Украине этой ночью. Об этом сообщил гендиректор субхолдинга ДТЭК D.Solutions (YASNO) Сергей Коваленко в пятницу, 11 ноября, в Facebook, пишет УНН.
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"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть, мы будем не в графиках", - сообщил Коваленко.
Ранее
В Укрэнерго сообщали, что по всей Украине сегодня, 11 ноября, применяют плановые отключения электроэнергии, больше всего должно было прийтись на Киев и четыре области.