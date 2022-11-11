Киев переводят на экстренные отключения света из-за новых атак - Yasno

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"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах – то есть, мы будем не в графиках", - сообщил Коваленко.

Ранее

В Укрэнерго сообщали, что по всей Украине сегодня, 11 ноября, применяют плановые отключения электроэнергии, больше всего должно было прийтись на Киев и четыре области.